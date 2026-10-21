Başkan Büyükkılıç, Yedioluk Camisi'ndeki çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız'daki Yedioluk Camisi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ihya ve iyileştirme çalışmaları ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sarız ilçesi Yedioluk Mahallesi’ni ziyaret eden Büyükkılıç, depremde ağır hasar alması üzerine yeniden yaptırılan Yedioluk Camisi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

İncelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, depremden etkilenen yapılar ve camiyle ilgili gerekli adımların atıldığını belirtti.

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Yürütülen çalışmaların dayanışma ve kurumlar arası işbirliğinin önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, caminin yeniden yapım sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükkılıç, kırsal mahallelere yönelik yatırımların da kesintisiz devam ettiğini kaydetti.