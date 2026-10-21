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        Başkan Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı'nda muhtarlarla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelerek kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını, tamamlanan yatırımları ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları değerlendirdi. Muhtarların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, hizmetlerin istişare ve dayanışma içerisinde sürdürüleceğini vurgulayarak, "Sizlerin talepleri bizim için kıymetli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı'nda muhtarlarla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelerek kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını, tamamlanan yatırımları ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları değerlendirdi. Muhtarların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, hizmetlerin istişare ve dayanışma içerisinde sürdürüleceğini vurgulayarak, "Sizlerin talepleri bizim için kıymetli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, muhtarların talep ve önerilerini dinlemek ve bölgelere yönelik hizmetleri değerlendirmek amacıyla Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde muhtarlarla buluştu. İlçe ziyaretlerinde tamamlanan yatırımlar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alınırken, yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve istişarenin önemine dikkat çekildi.

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        Büyükkılıç, Sarız'da muhtarların taleplerini dinledi

        Başkan Büyükkılıç, Sarız ilçesindeki programı kapsamında KAYMEK Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, MHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Çelik, Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gün ve ilgili bürokratlar da katıldı.

        Muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, toplantının hayırlı kararlara ve yeni hizmetlere vesile olmasını temenni etti. Mevsim sonuna yaklaşılırken yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirileceğini ve yapılması gereken hizmetlerin muhtarlarla istişare edilerek planlanacağını belirtti.

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        "Sizlerin talepleri bizim için kıymetli"

        Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen temsilcilerin muhtarlar olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Her şeyden önce şundan emin olun; sizlerin talepleri bizim için kıymetli. Çünkü siz o bölgenin sorunlarını en iyi bilen kardeşlerimizsiniz muhtarlarımız olarak. Sizin taleplerinizi asla göz ardı edemeyiz. O yönden de hiçbir endişeniz olmasın. 44 tane muhtarımız var. Hepsinin kendine göre beklentileri var. Öncelik olarak hangilerini daha önce yapıp hangilerini daha sonraki süreç içerisinde inşallah tamamlayacağımız yönde de sizlerle istişare ederek yol alacağız."

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        Hizmet anlayışlarında birlik, beraberlik ve ayrım gözetmeme ilkesinin esas olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu anlayış doğrultusunda vatandaşlara eşit hizmet sunmaya gayret ettiklerini kaydetti.

        Büyükkılıç, "Bizler sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, siyasi kanaatinize bakmadan her birinizi bağrımıza basıyoruz. Çünkü uygulamalarımız bunu gösteriyor elhamdülillah. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bayrağı olmayanın, vatanı olmayanın, devleti olmayanın hiçbir zaman gücü olmaz. O açıdan inşallah hep beraber ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkarak yol almaya devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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        Toplantıya katılan muhtarların önceki hizmetlere ilişkin memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirmesi, kırsal mahallelere yönelik yatırımların sahadaki yansımaları açısından önem taşıdı.

        AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ilçede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gün de Büyükkılıç'a ilçeye ziyareti dolayısıyla hoş geldiniz dileklerini iletirken MHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Çelik, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

        Pınarbaşı'nda 122 mahalle için istişare

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        Sarız programının ardından Pınarbaşı ilçesine geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada da muhtarlarla bir araya gelerek kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını ve ilçede yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

        122 mahallesiyle geniş bir coğrafyaya sahip Pınarbaşı'nda hizmetlerin yerinde planlanması, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların görüş ve önerileri dinlendi.

        Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde yaptığı konuşmada, tamamlanan çalışmaların yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan hizmetlerin de muhtarlarla birlikte değerlendirileceğini belirtti.

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        Büyükkılıç, "Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Sizlerle istişare ederek, sizlere hizmet edeceğiz. Amacımız sizlerle birlikte olmak, zaman kaybetmeden yapılması gereken ne varsa onları paylaşmaktır. 122 muhtarımız var, söz uçar, yazı kalır. Dayanışarak çalışmalarımızı sürdürürüz" dedi.

        Toplantıya AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı İbrahim Ülker, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ayhan Küçüktaş ve Seçkin Özkan ile çok sayıda muhtar katıldı. Büyükkılıç, toplantıda kendilerine eşlik eden ilçe yöneticilerine ve muhtarlara teşekkür etti.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alan hizmet anlayışı doğrultusunda muhtarlarla iş birliğini sürdürürken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların da koordinasyon ve dayanışma içerisinde devam etmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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