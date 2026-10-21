Başkan Büyükkılıç: "Yedioluk camii yeniden ibadete kazandırıldı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Sarız ilçesi Yedioluk Mahallesi Camii’nin yeniden inşa edildiğini belirterek, "Cemaatimize uygun bir ortam sağlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürerek kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesi Yedioluk Mahallesi’ni ziyaret ederek 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Yedioluk Mahallesi Camii’nde incelemelerde bulundu. Depremde ağır hasar alan caminin yeniden yapılarak vatandaşların ibadetine uygun hale getirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yürütülen çalışmaların dayanışma ve kurumlar arası iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

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Yedioluk Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, depremlerden etkilenen evler ve camiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) kalan eksiklikleri tamamlayacağını söyledi. Büyükkılıç, "Sarız’da Yedioluk mahallemizdeyiz. Sarız’ımızın bu şirin mahallesi, Kahramanmaraş depremi sürecinde etkilenme söz konusu olmuştu. Burada etkilenen evlerle, camimiz ile ilgili ağır hasar olduğu için gerekli çalışmalar yapıldı. Belediyemize teşekkür ediyorum. Kayseri Valiliğimize bağlı YİKOB kalan eksikleri tamamlayacak, valimize teşekkür ediyorum" dedi.

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"Bu ezanlar ebedi yurdumun üstünde inlemeli"

Caminin yeniden inşa edilmesinin mahalle sakinleri açısından önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, konuşmasında İstiklal Marşı’nın dizelerine atıfta bulunarak vatandaşların huzur içerisinde ibadet edebilecekleri bir ortamın oluşturulduğunu ifade etti. Büyükkılıç, "Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedî yurdumun üstünde inlemeli" sözleriyle caminin yeniden hizmete kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, emeği geçen herkese teşekkür ederek yapılan çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

"Muhtarlarımız taleplerini ve beklentilerini iletiyor"

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Kırsal mahallelerdeki hizmetlerin devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşların yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiğini, yeni talep ve beklentilerini de paylaştığını kaydetti. Büyükkılıç, "Kadirşinas insanlar, muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda gördük, yapılanları teşekkür ederek ifade ediyorlar, yeni talep beklentilerini ifade ediyorlar" diye konuştu.

Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere çalışmalara katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin önemini vurguladı.

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Muhtar Çetinkaya’dan teşekkür

Yedioluk Mahalle Muhtarı Emin Çetinkaya da mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Çetinkaya, belediye ekiplerinin kendilerini kendi ailelerinden biri gibi karşıladığını belirterek sunulan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç eşlik etti.