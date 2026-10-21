ASIRLIK MEKTEPLER - Taş binada başlayan eğitim 100 yıldır sürüyor
ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 1914 yılında yapımına başlanan ve bir dönem yaralı askerlerin tedavisi için hastane olarak da kullanılan Gazipaşa İlkokulu, bir asırdır eğitim veriyor.
Giriş: 21.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 1914 yılında yapımına başlanan ve bir dönem yaralı askerlerin tedavisi için hastane olarak da kullanılan Gazipaşa İlkokulu, bir asırdır eğitim veriyor.
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