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        ASIRLIK MEKTEPLER - Taş binada başlayan eğitim 100 yıldır sürüyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 1914 yılında yapımına başlanan ve bir dönem yaralı askerlerin tedavisi için hastane olarak da kullanılan Gazipaşa İlkokulu, bir asırdır eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Taş binada başlayan eğitim 100 yıldır sürüyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 1914 yılında yapımına başlanan ve bir dönem yaralı askerlerin tedavisi için hastane olarak da kullanılan Gazipaşa İlkokulu, bir asırdır eğitim veriyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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