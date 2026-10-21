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        Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

        1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

        1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü’nün 18 Ekim 2026 tarihinde oynanan KayserisporBatman Petrolspor 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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        TFF ayrıca, Batman Petrolspor Kulübü’nün Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini de duyurdu. Batman Petrolspor Kulübü teknik sorumlusu Selçuk Şahin de, aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 19 Ekim 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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