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        Kayserispor taraftarı İstanbul'a gidecek

        Kayserispor taraftarları, pazar günü oynanacak Pendikspor maçında takımın yanında olmak için İstanbul'a gidecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Kayserispor taraftarı İstanbul'a gidecek

        Kayserispor taraftarları, pazar günü oynanacak Pendikspor maçında takımın yanında olmak için İstanbul’a gidecek.

        TFF 1. Lig lideri Kayserispor’un 12. haftada deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçında Kapalı Kale taraftarları, takımın yanında olacak. Kapalı Kale taraftarlar derneğinden yapılan açıklamada "Sevdamızın peşinde, armanın izinde bu kez Pendik deplasmanına gidiyoruz! Deplasman organizasyonumuz kapsamında, 25 Ekim Pazar günü oynanacak Pendikspor karşılaşması için hareketimiz, 24 Ekim Cumartesi’yi 25 Ekim Pazar’a bağlayan gece saat 00.00’da, KBN buluşma noktasından gerçekleştirilecektir" denildi.

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        Açıklamanın devamında, "Deplasman listelerimiz Perşembe günü saat 12.00’de sona erecektir. Bu saatten sonra listeye isim eklenmeyeceğinden, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Maç biletlerinin ücreti henüz netleşmemiş olup bilet fiyatı belli olduğunda ve satışa çıktığında gerekli bilgilendirme tarafımızca ayrıca yapılacaktır" ifadelerine yer verildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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