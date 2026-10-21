Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan BİLİMFEST Kayseri'ye Türkiye birinciliği ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin BİLİMFEST Kayseri projesi, TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri’nde Türkiye birincisi oldu. Törende, Türkiye birinciliği ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Abdullah Avan’a takdim edildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde hizmetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimi toplumun her kesimiyle buluşturan, gençlerin bilimsel merakını destekleyen ve bilim kültürünü yaygınlaştıran çalışmalarıyla önemli bir başarı daha elde etti. TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde, BİLİMFEST Kayseri projesi Türkiye birinciliğine layık görüldü.

REKLAM

TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında, 4007 Bilim Şenliği Teşvik Ödülü kategorisinde yarışan BİLİMFEST Kayseri; proje niteliği, özgünlüğü, bilimsel içerik kalitesi ve toplumda oluşturduğu bilim farkındalığıyla öne çıkarak birincilik ödülünü kazandı.

BİLİMFEST Kayseri’nin Başarısı Türkiye Birinciliğiyle Taçlandı

Bilimi yalnızca akademik çevrelerle sınırlı tutmayıp çocuklardan gençlere, ailelerden toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçlayan BİLİMFEST Kayseri, bilim ve teknolojiyi geniş kitlelerle buluşturan etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Bilimsel düşünceyi teşvik eden, keşfetme ve üretme heyecanını artıran proje, Kayseri’nin bilim ve teknoloji alanındaki iddiasını ulusal düzeyde bir kez daha ortaya koydu.

REKLAM

BİLİMFEST Kayseri’nin elde ettiği bu birincilik, yalnızca bir projenin başarısı değil; Kayseri’nin bilim kültürünü yaygınlaştırma, genç nesilleri geleceğin teknolojilerine hazırlama ve bilimsel üretim kapasitesini güçlendirme hedefinin de önemli bir kazanımı olarak değerlendiriliyor.

Ödülü Abdullah Avan Teslim Aldı

Türkiye birinciliği ödülü, Ankara’da düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamındaki törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Abdullah Avan tarafından teslim alındı. Proje yürütücülüğünü ise Bilim ve Toplum Şube Müdürü Ahmet Özdemir üstlendi.

REKLAM

"Bilim Şehri Kayseri" Vizyonuyla Geleceğe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknolojiyi şehrin gelişiminin temel unsurlarından biri olarak ele alıyor. Kayseri Bilim Merkezi başta olmak üzere hayata geçirilen projelerle çocukların ve gençlerin bilimle tanışması, bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesi ve yenilikçi fikirlere dönüştürülebilecek bir bilim kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor.

BİLİMFEST Kayseri’nin TÜBİTAK tarafından Türkiye birinciliğine layık görülmesi, "Bilim Şehri Kayseri" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli bir başarısı olarak öne çıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturan projelerini geliştirerek sürdürmeye; gençlerin hayallerini bilim ve teknolojiyle buluşturmaya ve Kayseri’yi bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında öncü şehirlerden biri hâline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.

REKLAM

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, Kayseri’nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine dikkat çekti.

Bu ödülün ‘Bilim Şehri Kayseri’ye çok yakıştığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğini bilimle şekillendiren, üreten ve geleceğe yön veren bir şehirdir. BİLİMFEST Kayseri’nin TÜBİTAK tarafından Türkiye birinciliğine layık görülmesi, ‘Bilim Şehri Kayseri’ vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle buluşturmaya, onların keşfetme ve üretme heyecanını desteklemeye devam edeceğiz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bilim Şehri Kayseri olarak, geleceğe bilimle yön vermeyi sürdüreceğiz."