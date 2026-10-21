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        Uzaklaştırma kararı bitti eve merdivenle girdi Merdiven ile girdiği evde kendine zarar verdi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, hakkındaki uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından babasının evine merdiven yardımı ile balkondan girerek kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek evden çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Uzaklaştırma kararı bitti eve merdivenle girdi Merdiven ile girdiği evde kendine zarar verdi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, hakkındaki uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından babasının evine merdiven yardımı ile balkondan girerek kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek evden çıkarıldı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 2074 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y. (17) için babası ile üvey annesi ile yaşadığı evde çıkan kavga sonrası uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı sona eren M.Y., daha sonra üvey annesinin bulunduğu eve giremeyince merdiven yardımı ile balkon camını kırarak ikamete girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şahıs elinde cam parçası ile kendini tuvalete kilitledi. İçeride kendine zarar veren M.Y., polis ekiplerinin iknaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

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        Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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