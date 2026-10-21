Ampute futbolla hayata tutundular

AMPUTE Futbol Milli Takımı'nın yıldız oyuncuları Halil İbrahim Esen (26), Hamza Yusuf Ersen (21) ve Tuncay Efe Hankulu (17), hayat hikayelerini DHA'ya anlattı. Ampute futbolla hayata tutunan oyuncular, Dünya Kupası'nda başarı elde ederek gençlere örnek olmak istiyor.

Meksika’nın San Juan de los Lagos şehrinde 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Kampta bulunan milli takımın yıldız isimleri, hayat hikayelerini DHA’ya anlattı.

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'AMPUTE FUTBUL ÇOK ZORLAYICIYDI'

7 yaşındayken elektrik akımına kapılıp sol diz altından ayağı kesilen Halil İbrahim Esen, "Okula gittiğim zaman protez bacakla, arkadaşlarımla halı sahaya gidiyordum. Sürekli protez bacağımı kırıyordum. Protezcim de ampute futboldan bahsetti, beni futbolla tanıştırdı. Ampute futbola başladıktan 1-2 hafta sonra tekrar ampute futbolu bıraktım. Çünkü çok zorlayıcıydı. Daha sonra hocalarım eşliğinde devam ettim. Ampute futbolu severek yapmaya başladım. Şu an buradayım" dedi.

'ZİHİNSEL OLARAK HAZIRLANMASI DAHA ZOR'

Büyüme çağında kemik uzaması nedeniyle yılda bir kez ameliyat olduğunu ve okula gidemediğini söyleyen Esen, "O yüzden çok eksikliğini hissettim ama bunu da daha sonrasında toparladım. Benim için ilk Dünya Kupası olması daha çok heyecan verici. Yaklaşık 4-5 aydır kamptayız. Bir planımız ve sosyal hayatımız yok. Bunun meyvesini de Dünya Kupası'nda alacağız. Bize dışarıdan baktıklarında 'ampute futbolda ne güzel işler yapıyorlar ne kadar hayatla barışık' diyorlar ama arka planını bilmiyorlar. Zihinsel olarak hazırlanması daha çok zor. O eşiği aştığı an ve dışarı çıktığında insan kendiyle alay edebildiği zaman kendini aşmıştır" diye konuştu.

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'FUTBOLA BAŞLAMADAN ÖNCE ÖZ GÜVEN EKSİĞİMİZ VARDI'

Arkadaşının yönlendirmesi ile ampute futbola başlayan Hamza Yusuf Ersen ise "Bacağımdaki kas eksikliği nedeniyle 7 yaşında ameliyatla bacağım alındı. Bulunduğum bölgede bir arkadaşım vardı, onun vasıtasıyla ampute futbolla tanıştım. Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Takımı’nda başladım. Başlamamın ikinci senesi, 16 yaşımda kampa davet edildim. Futbola başlamadan önce öz güven eksikliğimiz vardı. Dışarıda insanların bize bakış açısı farklıydı. Fakat spora başladıktan sonra sporcu kimliğine bürünüyorsunuz. Özellikle milli sporcu kimliğine bürününce ister istemez öz güveninizde artmış bulunuyor. İnşallah Dünya Kupası’na katılıp, orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bayrağımızı yine en tepede dalgalandırıp, şampiyon olup geleceğiz" dedi.

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'HAYATTAN HİÇ ÜMİT KESMEDİM'

4 yaşındayken ikinci kattan düşmesi sonucu sol bacağının ampute edildiğini anlatan Tuncay Efe Hankulu da "Ampute futbolu bana protezcim önermişti. Yavaş yavaş buralara, milli takım düzeyine kadar geldim. Hayattan hiç ümit kesmedim. Ampute futbola başladıktan sonra benim öz güvenim daha da çok arttı. İnsanlar artık dışarıdan engel olarak bakmıyor. Bir spor dalı olarak baktığı için benim de bu hoşuma gidiyor. Biz zaten Ampute Futbol Milli Takımı olarak zirvede yer alıyoruz. Son Dünya şampiyonuyuz, son Avrupa şampiyonuyuz. O yüzden birinciliğimizi ve şampiyonluğumuzu koruyacağız. Ampute bireyler evde durmasınlar. Öz güvenlerini yükseltmek için dışarıya çıksınlar. Bir spor dalına tutunsunlar. İllaki bir şekilde yolunu bulurlar" diye konuştu.