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        12 Dev Adam Basketbol Okulları Kayseri'de yetenek taraması yapacak

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti BBVA desteğiyle yürütülen 12 Dev Adam Basketbol Okulları projesi kapsamında 20262027 dönemi basketbolcu taramaları başlıyor. Kayseri etabı, 6 Kasım 2026 tarihinde Atatürk Spor Salonu'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek. 2013, 2014 ve 2015 doğumlu kız ve erkek çocuklar taramalara ücretsiz katılabilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        12 Dev Adam Basketbol Okulları Kayseri'de yetenek taraması yapacak

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti BBVA desteğiyle yürütülen 12 Dev Adam Basketbol Okulları projesi kapsamında 20262027 dönemi basketbolcu taramaları başlıyor. Kayseri etabı, 6 Kasım 2026 tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda saat 16.00’da gerçekleştirilecek. 2013, 2014 ve 2015 doğumlu kız ve erkek çocuklar taramalara ücretsiz katılabilecek.

        Türk basketbolunun altyapısına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO), yeni dönem basketbolcu taramalarına hazırlanıyor. Türkiye genelinde 81 ilde ücretsiz gerçekleştirilecek taramalarla, basketbol potansiyeli taşıyan çocukların keşfedilmesi ve Türk basketboluna kazandırılması hedefleniyor. Kayseri etabı, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Taramalara basketbol deneyimi veya lisans şartı aranmaksızın 2013, 2014 ve 2015 doğumlu tüm kız ve erkek çocuklar katılabilecek. Kulüplerin altyapılarında forma giyen lisanslı sporcular da değerlendirmelerde yer alabilecek. Değerlendirmeler sonucunda 2013 ve 2014 doğumlu çocuklar, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek gelişim kamplarına davet edilebilecek. 2015 doğumlu çocuklar ise TBF basketbolcu havuzuna dahil edilerek gelişim süreçleri takip edilecek.

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