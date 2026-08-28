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        Kayseri'de hakkında 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 18 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Kayseri'de hakkında 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 18 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçlarından 18 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (30) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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