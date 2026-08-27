Kayseri'de haklarında 16 ve 5 yıl hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
Kayseri'de, haklarında 16 ve 5 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, haklarında 16 ve 5 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "nitelikli yağma" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç (43) ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi (34) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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