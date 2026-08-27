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        Kayseri'de Melik Emir Gazi Türbesi restore ediliyor

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melik Emir Gazi Türbesi'nin restorasyon çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Kayseri'de Melik Emir Gazi Türbesi restore ediliyor

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melik Emir Gazi Türbesi'nin restorasyon çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören bölgesinde bulunan ve kentin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan Melik Emir Gazi Türbesi'nin restorasyon çalışmaları başlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gökmen Çiçek, türbenin restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde türbenin yer aldığı tarihi alanda peyzaj düzenlemesine geçileceğini kaydetti.

        Bölgenin Melik Emir Gazi'nin yanı sıra önemli Türk komutanlarının türbeleri ile tarihi bir camiyi de bünyesinde barındırdığını ifade eden Çiçek, alanın tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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