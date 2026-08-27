Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ORAN arasında işbirliği toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ORAN arasında işbirliği toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), birlikte yapılacak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ORAN arasında işbirliği toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), birlikte yapılacak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi'nde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şekerci başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

        Belediye ve ajans yetkililerinin katıldığı toplantıda, özellikle kültür, sanat, eğitim ve gastronomi alanında yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ORAN işbirliği ile 2027 Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'yi uluslararası projelerle ön plana çıkartacak güçlü çalışmalara imza atılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!

        Benzer Haberler

        Hakkı Bulut, Kayseri'de sevenleriyle buluştu
        Hakkı Bulut, Kayseri'de sevenleriyle buluştu
        Büyükşehir ve ORAN'dan güçlü iş birliği
        Büyükşehir ve ORAN'dan güçlü iş birliği
        Melikgazi Belediyesinin Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalış...
        Melikgazi Belediyesinin Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalış...
        KAYMEK'in okuma yazma kursuyla okuma yazma öğreniyorlar
        KAYMEK'in okuma yazma kursuyla okuma yazma öğreniyorlar
        Aydınlıkevler'e kentsel dönüşüm hamlesi
        Aydınlıkevler'e kentsel dönüşüm hamlesi
        Eski muhtarı öldüren komşu tutuklandı
        Eski muhtarı öldüren komşu tutuklandı