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        Melikgazi Belediyesinin Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

        Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 3 bölgede gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesinin Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

        Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 3 bölgede gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi Namık Kemal Caddesi, Papatya Sokak ve eski terminal karşısında hayata geçen kentsel dönüşüm çalışmaları ile ömrünü tamamlamış riskli yapılar kaldırılıyor, yerlerine modern yaşam alanları kuruluyor.

        Namık Kemal Caddesi'nde 1 blok 72 daire, Papatya Sokak'ta 2 blok 112 daire, eski terminal karşısında ise 7 blok 175 daireden oluşan çalışmalar, bölgeye yepyeni bir imaj kazandırıyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, belediye olarak 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm faaliyeti sürdürdüklerini, Aydınlıkevler Mahallesi'nde de iki yıl önce başlattıkları kentsel dönüşüm çalışmasında ilk etabın tamamlanmak üzere olduğunu, daireleri teslim etmeye başladıklarını belirtti.

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        Papatya Sokak'ta 9 binayı kaldırarak 112 modern dairenin yapımı için ilk adımı attıklarını anlatan Palancıoğlu, "Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Vatandaşlarımız da bize destek vererek bu süreci hızlandırmalılar. Çünkü sağlıklı ve güvenli binalarda oturmak son derece önemli. Şu ana kadar birçok alanda 8 bin 500'ün üzerinde daire ürettik. Aydınlıkevler'de sözümüzü tuttuğumuz gibi şimdi ikinci etap çalışmalarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal ise yapılan dönüşümden vatandaşların memnun olduğunu kaydederek, Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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