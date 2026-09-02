Kayseri'de halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.
Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye bağlı Erenköy-Eğribucak seferini gerçekleştiren özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, bir anda fenalaştı.
Yolcuların durumu bildirmesi üzerine şoför Bünyamin Yıldırım, otobüsün yönünü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine çevirdi.
Şoför ve yolcuların yardımıyla sedyeye taşınan kadın, tedavi altına alındı.
Yolcunun fenalaşması ve otobüs içinde yaşananlar, araç içi kamera tarafından kaydedildi.
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