Kayseri'de Hayrat Camisi açılışa hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yaptırılan Hayrat Camisi açılışa hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaptırılan, geleneksel mimarisi ve butik yapısıyla dikkati çeken caminin açılış töreni 14 Ağustos Cuma günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'ne kazandırılan caminin 170 kişilik kapalı alana ve 100 kişilik sosyal alan olarak kullanılabilecek avluya sahip olduğunu belirtti.

Palancıoğlu, "Mimarisiyle, butik yapısıyla çok güzel bir cami ortaya çıktı. Aile yapımızı korumamız için bu camilerimiz çok önemli. Yapılacak olan açılış törenimize tüm hemşehrilerimi bekliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Melikgazi'mize ve Selçuklu Mahallesi sakinlerimize yeni camimizin hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.