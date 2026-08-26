Kayseri'de husumetlisi tarafından silahla vurulan eski muhtar öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde eski muhtar Selahattin Şahin (52) ile husumetli olduğu komşusu M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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