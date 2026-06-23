Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de iş insanının öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de iş insanının öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'nin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu, 6 sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Kayseri'de iş insanının öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'nin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu, 6 sanık hakim karşısına çıktı.


        Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık E.T, tutuksuz sanıklar E.T, B.Ö, E.D, H.B, T.Ö. ve taraf avukatları ile maktul Mustafa Yerli'nin yakınları hazır bulundu.

        Tutuklu sanık E.T, savunmasında maktulü tanıdığını ve aralarında geçmiş yıllarda yaşanan olaylardan dolayı husumet olduğunu belirtti.

        Sanık E.T, olay günü akşam saatlerinde Akin Mahallesi'ne gitmek için yakınlarıyla yola çıktığını bu sırada mavi bir aracın trafikte bir süre kendilerini takip ettiğini ileri sürdü.

        Aradan geçen bir sürenin ardından maktulün otomobili ve mavi araçla tekrar karşılaştığını anlatan sanık E.T, savunmasına şöyle devam etti:

        "Olay günü maktul arabamın arkasından küfür ederek geldi. Bunun üzerine silahı alarak araçtan indim, ben de ona küfür ettim. O bana yumrukla vurdu, ben de vurdum. O esnada maktul elini beline attı, 'silah sıkacak' dedim. Ben de silahı çıkartıp sıktım, daha sonra 3-4 kez ateş ettim. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Ben ateş ettikten sonra bir kişinin caminin oradan kaçtığını gördüm. Daha sonra arabaya binip kaçayım mı diye düşündüm."

        Olaydan önce oğlunun yanına gelmediğini ve aralarında herhangi fiziki temas olmadığını savunan sanık E.T, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, mahkeme heyetinden tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

        Sanık E.T'nin oğlu tutuksuz sanık E.T. ise çiftçilikle uğraştığını ve olay günü 2-3 el silah sesi duyduğunu anlattı.

        Silah sesi duyulan yere gittiğinde bir kişinin yerde yattığını gördüğünü ve olay yerinde sadece babasını gördüğünü ifade eden sanık, babası ve silahla temasının olmadığını ileri sürdü.

        Diğer tutuksuz sanıklar da savunmalarında olayı görmediklerini, olayın ardından kaçan E.T'yi yaralı bir şekilde gördüklerini ifade etti.

        Maktulün ağabeyi Bünyamin Yerli de tutuklu sanık E.T'nin galerisinin olduğu yol üzerinde depolarının bulunduğunu bu nedenle araçların yolda karşılaşabileceğini belirtti.

        Kardeşinin kesinlikle silah taşımadığını ifade eden Yerli, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

        5 tanığın dinlendiği duruşmada sanık avukatları duruşmadaki bazı eksik hususların giderilmesini talep ederken, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Duruşma savcısı suçun vasıf ve mahiyetinin göz önünde bulundurularak sanık E.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık E.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesindeki Akin Mahallesi'nde, 19 Ekim 2025'te, iş insanı Mustafa Yerli silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.


        Soruşturma kapsamında, olayın ardından kaçan şüpheli E.T'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmış, E.T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Kayseri'de 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Kayseri'de bıçaklanarak öldürülen Alper, toprağa verildi
        Kayseri'de bıçaklanarak öldürülen Alper, toprağa verildi
        Kalespor, şampiyon takımı alkışladı
        Kalespor, şampiyon takımı alkışladı
        Kayseri 2. Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı 4 takım 1. Amatör Küme'ye...
        Kayseri 2. Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı 4 takım 1. Amatör Küme'ye...
        Samed Armut, düdüğünü astı
        Samed Armut, düdüğünü astı
        Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da şed bağlama coşkusu
        Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da şed bağlama coşkusu