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        Kayseri'de "İşiniz Yapay Zekaya Hazır mı?" konulu konferans düzenlendi

        Kayseri'de Yenilikçi İş İnsanları Derneği (YENİDER) tarafından düzenlenen "İşiniz Yapay Zekaya Hazır mı?" konulu konferans, iş dünyası temsilcilerini ve dernek üyelerini bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Kayseri'de "İşiniz Yapay Zekaya Hazır mı?" konulu konferans düzenlendi

        Kayseri'de Yenilikçi İş İnsanları Derneği (YENİDER) tarafından düzenlenen "İşiniz Yapay Zekaya Hazır mı?" konulu konferans, iş dünyası temsilcilerini ve dernek üyelerini bir araya getirdi.

        YENİDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yapay zekanın işletmelerdeki kullanım alanları, stratejik üretkenlik ve KOSGEB'in yapay zeka destekleri konuşuldu.

        Konferansın açılışında konuşan YENİDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ulukaya, dernek olarak iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Yapay zekanın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Ulukaya, bu teknolojinin doğru kullanılmasıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabileceğini kaydetti.

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        Konferansta, Demiroğlu Bilim Üniversitesinde yönetim ve organizasyon alanında akademik çalışmalarını sürdüren öğretim görevlisi Engin Karafalıoğlu, "Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Stratejik Üretkenlik" başlıklı sunum yaptı.

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