Kayseri'de Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konser verdi

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "FUAR38" etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Kadir Has Fuar Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu milli, tarihi ve kültürel ezgilerin yanı sıra Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

Etkinlikte, "Altaylardan Tuna'ya", "Çırpınırdı Karadeniz", "Kerkük Zindanı", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Bahçe Duvarından Aştım" ve "Erik Dalı" gibi farklı yörelere ve dönemlere ait çok sayıda eser müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar zaman zaman bandonun seslendirdiği şarkı ve türkülere alkışlarla eşlik etti.

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Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, FUAR38 kapsamında Kayserilileri kültür, sanat ve müzik etkinlikleriyle buluşturmayı sürdürdüklerini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nu kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"FUAR38 ile hemşehrilerimizi birbirinden güzel etkinliklerle buluşturuyoruz. Bugün de milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Jandarma teşkilatımızın kıymetli bandosunu Kayserili hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seslendirilen eserler tarihimizden, kültürümüzden ve milletimizin ortak hafızasından izler taşıyor. Bu akşam burada yalnızca bir konser dinlemiyoruz aynı zamanda geçmişimizle bugünümüz arasında güçlü bir bağ kuruyor, milli ve manevi duygularımızı hep birlikte yaşıyoruz."