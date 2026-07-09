Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara imalatı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 250 bin makaron, 20 bin kaçak sigara, 175 elektronik sigara ve 3 elektrikli sigara dolum makinası ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve K.E. tutuklanırken, E.A. ile E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







