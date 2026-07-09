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        Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara imalatı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 250 bin makaron, 20 bin kaçak sigara, 175 elektronik sigara ve 3 elektrikli sigara dolum makinası ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve K.E. tutuklanırken, E.A. ile E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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