Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara imalatı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 250 bin makaron, 20 bin kaçak sigara, 175 elektronik sigara ve 3 elektrikli sigara dolum makinası ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve K.E. tutuklanırken, E.A. ile E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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