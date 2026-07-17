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        Kayseri'de "kaçak sünnet" davasında mütalaa açıklandı

        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun özel sağlık kabininde sünnet edilmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Kayseri'de "kaçak sünnet" davasında mütalaa açıklandı

        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun özel sağlık kabininde sünnet edilmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, haklarında dava açılan 3 sanığın "Bilinçli taksirle hayati tehlike geçirecek ve uzuv kaybına neden olacak şekilde yaralama" ve "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25'nci maddesi" kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık H.Ç, kendisini tabip olarak tanıtmadığını, çocuğa zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmadığını öne sürerek, "Ben sadece pansuman yaptım. Sadece üzerime düşen tıbbi müdahaleyi yaptım. 30 yıldır meslekteyim 14 yıldır ameliyathanelerde çalıştım." dedi.

        Sanık S.D. de mağdur çocuğu hiç görmediğini, bağlantısının olmadığını savundu.

        Sanık S.T. ise sünnet işlemini kendisinin yapmadığını, aileyle hiçbir iletişiminin olmadığını iddia etti.

        Mağdur F.E.B'nin müşteki babası Y.B. de oğluna yapılan işlemin ardından çocuğun uzvunu yitirdiğini söyledi.

        Çocuğunun işlemin ardından birçok kez ameliyat olduğunu belirten Y.B, "Fakülte hastanelerinde kan kustuk. Benim çocuğum ne olacak. Benim çocuğumun canı ucuz değil. Çocuğumun uzvu gitti. Bizim her günümüz zehir. Çocuğum sondayla geziyor. Çocuğum 13-14 kez ameliyat oldu." dedi.

        Müşteki avukatı Adem Can ise müvekkilinin çocuğuna yapılan işlemin cerrahi bir operasyon olduğunu, sağlık kabininde operasyon yapılamayacağının belli olduğunu söyledi.

        Yapılan işlem neticesinde mağdur çocuk F.E.B'nin uzvunu kaybettiğini belirten Can, sanıkların yetkisiz ve belgesiz bir şekilde işlem yaptığını ve bunun neticesinde çocuğun hayati tehlike yaşadığını iddia etti.

        Çocuğun yapılan işlem neticesinde bakıma muhtaç hale geldiğini söyleyen Can, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

        Sanık avukatları da aleyhte hususları kabul etmeyerek, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

        Mahkeme hakimi, 3 sanığın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi nedeniyle Ağustos 2024'te 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



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