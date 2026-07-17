Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Selçuklu Mahallesi'ndeki Beştepeler Mesire Alanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki alanlara yayıldı. İhbar üzerine, bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaşam alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.