Kayseri'de kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir sosyal medya platformu üzerinden "Cengiz Topel Caddesi'nde maddi hasarlı kaza ve akabinde trafikte saldırı" konulu paylaşım üzerine ekipler harekete geçti.



Saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsüne kısa sürede ulaşan ekipler sürücüye 405 bin lira ceza uygularken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.





































