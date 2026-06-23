Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza

        Kayseri'de kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 00:23 Güncelleme:
        Kayseri'de kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir sosyal medya platformu üzerinden "Cengiz Topel Caddesi'nde maddi hasarlı kaza ve akabinde trafikte saldırı" konulu paylaşım üzerine ekipler harekete geçti.

        Saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsüne kısa sürede ulaşan ekipler sürücüye 405 bin lira ceza uygularken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.


















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı tamamen açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı tamamen açık
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ablasının eski eşine araçla çarpıp ölümüne sebep olan zanlı tutu...
        Kayseri'de ablasının eski eşine araçla çarpıp ölümüne sebep olan zanlı tutu...
        Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 200 kilogram kaçak tütün e...
        Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 200 kilogram kaçak tütün e...
        Kökü duvarın altında olan ağaç aracın üzerine devrildi
        Kökü duvarın altında olan ağaç aracın üzerine devrildi
        Kayseri'de talasemi hastaları ve aileler konserde moral buldu
        Kayseri'de talasemi hastaları ve aileler konserde moral buldu
        Kayseri'de tarım arazileri sular altında kaldı
        Kayseri'de tarım arazileri sular altında kaldı
        Dünya Şampiyonu Ayşegül Açık'a coşkulu karşılama
        Dünya Şampiyonu Ayşegül Açık'a coşkulu karşılama