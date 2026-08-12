Kayseri'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.A. (46), saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.