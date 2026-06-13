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        Kayseri'de lokomotifin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde lokomotifin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Kayseri'de lokomotifin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde lokomotifin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Emrullah D. idaresindeki 38 AIU 762 plakalı kamyon Boğazköprü Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte lokomotif çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kamyon sürücüsü ile araçtaki Sefa D. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılarından Sefa D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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