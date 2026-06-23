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        Kayseri'de meskenlerin enerji ihtiyacı rüzgar ve güneşten karşılanıyor

        MURAT ASİL - Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltamaya yönelik hamlelerine destek veren illerden olan Kayseri'de, meskenlerin elektrik ihtiyacı, güneş ve rüzgardan elde edilen enerjiyle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kayseri'de meskenlerin enerji ihtiyacı rüzgar ve güneşten karşılanıyor

        MURAT ASİL - Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltamaya yönelik hamlelerine destek veren illerden olan Kayseri'de, meskenlerin elektrik ihtiyacı, güneş ve rüzgardan elde edilen enerjiyle sağlanıyor.

        Birçok alanda olduğu gibi güneş enerji santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) gibi yenilenebilir enerji alanında da müteşebbisliğiyle ön plana çıkan kentte, lisanslı ve lisanssız toplam 1969 üretim tesisi faaliyet gösteriyor.

        Kayseri'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 1,4 milyar kilovatsaatlik üretim, kent genelindeki meskenlerin bir yıllık tüketiminin tamamını karşılıyor.

        GES ve RES alanında önemli yatırımların yapıldığı kentte, toplam kurulu güç 1813 megavata ulaşırken, bunun 366,13 megavatlık kısmı 3 organize sanayi bölgesinde üretiliyor.

        Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) Tüketici Hizmetleri ve Saha Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Cabad, AA muhabirine, hükümetin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma yönünde yenilenebilir enerji alanında geliştirdiği çalışmalarda Kayseri'nin öncü illerden biri olduğunu söyledi.

        Kayseri'de güneş enerji santrallerine yoğun talep olduğuna dikkati çeken Cabad, "Bu alandaki yönetmeliğin şekillenmesiyle bölgemizde yatırımlar gelişerek devam etti. Özellikle 2022 yılında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik bölgemizde bu konuda büyük bir tercih alanı oluşturdu." dedi.

        - Kentte 930 bin meskenin enerji ihtiyacı karşılanıyor

        Cabad, mevzuat değişikliğiyle Kayseri'de 2023'te yüzde 20, 2024'te yüzde 30, 2025'te ise yüzde 40'lık artış sağlanarak üretim tesislerinin kurulduğunu dile getirdi.

        Bölgedeki üretim tesislerinin toplam kurulu gücünün 1813 megavat olduğunu kaydeden Cabad, "Bunun yüzde 65'i güneş enerjisi, yüzde 20'lik kısmı rüzgar enerjisi, yüzde 15'lik kısmı da hidroelektrik santrallerinden oluşmaktadır. Bölgemizdeki santrallerin yıllık üretim miktarı 1,4 milyar kilovatsaattir. Bu miktar Kayseri'nin sanayi tesisleri de dahil enerji ihtiyacının yüzde 44'ü etmektedir. Bunu mesken enerji ihtiyacı olarak düşündüğümüzde 930 bin meskenin enerji ihtiyacını karşılamak demektir. Kayseri'deki meskenlerin hepsi üretilen bu enerjiyle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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