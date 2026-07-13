Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği yapıldı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından "648. Mimar Sinan'ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği" düzenlendi.



Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimar Sinan Evliyalar Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile vatandaşların katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan etkinliği hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Gelenek haline gelmiş bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Bu sene 648'incisini düzenliyoruz. Mimar Sinan'da bir gelenek haline gelmiş, birlik ve beraberliği teşvik edecek güzel bir etkinlik. Burada dün akşamdan beri ailecek zaman geçiren, kamp kuran, çadırda kalan ve sabah gelen vatandaşlarımız var. Adeta bayram yeri tadında, çok güzel bir ortam. Melikgazi Belediyesi olarak tam 50 kazan etli pilav yaparak burada dualar, namazlar eşliğinde vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Asıl amaç birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek. Cenab-ı Allah nice pilav etkinliğinde bir araya gelmeyi nasip etsin. Ülkemize her zaman için güzel günler göstersin."



