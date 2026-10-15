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        Kayseri'de organize suç örgütü davasında 22 sanık hakim karşısında

        Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 2'si tutuklu, 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Kayseri'de organize suç örgütü davasında 22 sanık hakim karşısında

        Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 2'si tutuklu, 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Duruşmada, tutuklu sanık A.Ş. ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık H.Ç. ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanık H.Ç., savunmasında, sanıklardan bazılarını tanıdığını bazılarını ise tanımadığını söyledi.

        Tanıdığı sanıklarla ticari ilişkilerinin olduğunu ifade eden H.Ç, diğer tutuklu sanıkla bu nedenle görüştüğünü savundu.

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        Örgüt elebaşılığı suçlamasını kabul etmediğini belirten H.Ç, "Ben kime talimat vermişim bilmiyorum. Ortada bir örgüt yoktur. İftiralarla baş başayım. Kimseye talimat vermedim." dedi.

        Tutuklu sanık A.Ş. de Kayseri'de tanınmış bir iş insanı olduğunu söyledi.

        H.Ç.'yi araba ticareti dolayısıyla tanıdığını ve kendisine neden operasyon düzenlendiğini bilmediğini anlatan A.Ş., husumetlilerinin kapıya geldiğini düşünerek evinin kapısına ateş ettiğini savundu.

        Devletin polisine bilerek ve isteyerek zarar verecek birisi olmadığını dile getiren A.Ş., yaşanan olayda kendisinin mağdur olduğunu savundu.

        Diğer tutuksuz sanıklar da savunmalarında organize suç örgütü iddiasını reddederek, beraatlerini talep etti.

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        Duruşma, müşteki ve avukat beyanlarıyla yarın devam edecek.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmada teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere 13 Şubat'ta 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 9 zanlı yakalanmıştı. Zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 4'ü adli kontrolle salıverilmişti. Dava sürecinde de tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edilmişti. Öte yandan bazı müştekilerin ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında 13 şüpheli de sanık sıfatıyla dosyaya dahil edilmişti.

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        Ayrıca operasyon sırasında da bir şüphelinin açtığı ateş sonucu özel harekat polisi ayağından hafif şekilde yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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