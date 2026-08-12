Kayseri'de otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de özel halk otobüsünde yolculuk ederken fenalaşan yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde şehir merkezi-Oruç Reis Mobilyacılar Sitesi seferini yapan özel halk otobüsünde seyahat eden bir yolcunun fenalaşması üzerine otobüste bulunan diğer yolcular durumu şoför Mustafa Höktem'e bildirdi.

Yolcunun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak vakit kaybetmeden Kayseri Şehir Hastanesine yönelen Höktem, fenalaşan yolcunun sağlık ekiplerine ulaştırılmasını sağladı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince otobüs içerisinde yapılan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı şoförü tebrik etti.

Bu örnek davranışın insan hayatına verilen değerin en güzel göstergesi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Her toplumda göremeyeceğimiz, merhamet timsali milletimizin en güzel özelliklerinden biri olan bu tür davranışlar daima örnek olmalı. Otobüs şoförümüze bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyor, bizi biz yapan değerlerimize önem veren ekip arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yolcunun fenalaşması ve otobüs içinde yaşananlar araç içi kamerasınca kaydedildi.