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        Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 38 ABP 046 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı ile Gül Sazak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, E.K. yönetimindeki 38 ANK 133 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsüyle aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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