Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi. Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ümraniyespor ile Pendikspor hazırlık maçında karşılaştı. Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmayı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da izledi.

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