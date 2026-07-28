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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi.

        Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ümraniyespor ile Pendikspor hazırlık maçında karşılaştı.

        Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.


        Karşılaşmayı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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