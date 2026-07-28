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        77 yaşındaki kadın Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle uçtu

        Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan tandem yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:54 Güncelleme:
        77 yaşındaki kadın Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle uçtu

        Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan tandem yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        Yamaç paraşütü pilotu Furkan Koçak eşliğinde gerçekleştirilen uçuşta ilk kez paraşüt deneyimi yaşayan Aktaş, gökyüzünde keyifli anlar geçirdi.

        Uçuş sırasında yaptığı esprili konuşmalarla dikkati çeken Aktaş'ın "Çok güzel, şahane. İnşallah tansiyonumu yükseltmez. Beni görünce ne derler şimdi. Çok güzelim, iyiyim, korkacak bir şey yok." şeklindeki ifadeleri aksiyon kamerasınca kaydedildi.

        Yaklaşık yarım saat havada kalan ikili, güvenli şekilde iniş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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