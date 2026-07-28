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        Kocasinan Belediyesi, park ve yeşil alanlar için yeni su kuyuları oluşturdu

        Kocasinan Belediyesi, doğal kaynakların korunması ve kendi kendine yetebilen şehir modeli hedefi doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü sondaj çalışmalarıyla yeni su kuyuları oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Kocasinan Belediyesi, park ve yeşil alanlar için yeni su kuyuları oluşturdu

        Kocasinan Belediyesi, doğal kaynakların korunması ve kendi kendine yetebilen şehir modeli hedefi doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü sondaj çalışmalarıyla yeni su kuyuları oluşturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen sondaj çalışmaları sayesinde park ve yeşil alanların sulamasında belediyenin kendi imkanlarıyla çıkardığı su kaynakları kullanılacak.


        Bu adımla hem su tasarrufu sağlanması hem de doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünyada etkisini gösteren iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine karşı bugünden önlem almanın gelecek adına önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Kaynakları en verimli şekilde kullanmaya gayret ettiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kocasinan’da belediyeciliği sadece hizmet üretmek olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kendi kaynaklarını oluşturan, israfın önüne geçen ve geleceğe yatırım yapan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün yaptığımız su sondaj çalışmaları da bu vizyonun bir parçasıdır. Parklarımızı daha az maliyetle, daha verimli ve sürdürülebilir şekilde sulayarak hem ekonomimize hem de çevremize katkı sağlıyoruz. Kocasinan’ın yeşil alanlarını artırırken, doğal kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz."

        Öte yandan, belediye ekiplerince Şeker Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Bekir Yıldız Bulvarı ve Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda başlatılan sondaj çalışmaları başarıyla tamamlandı. Söz konusu alanlardaki yeşil doku ve parkların sulama ihtiyacı yakın zamanda bu kuyulardan karşılanmaya başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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