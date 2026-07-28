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        Kayseri'de "Sarımsaklı Aile Doğa Kampı" için kayıtlar başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen "Doğa Seni Çağırıyor" doğa kampları için kayıt süreci başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Kayseri'de "Sarımsaklı Aile Doğa Kampı" için kayıtlar başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen "Doğa Seni Çağırıyor" doğa kampları için kayıt süreci başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için başvurular alınıyor.


        Ailelerin çocuklarıyla doğada zaman geçirmelerine olanak sağlayan iki günlük kamp programı kapsamında, oyun alanları, sabah sporu, doğa yürüyüşü ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Etkinlik süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadır ve uyku tulumu gibi temel ihtiyaçlar Spor AŞ tarafından karşılanacak.

        Program kapsamında ilk gün çadır dağıtımı, saha oyunları, akşam sporu, çocuklar için sertifika takdimi, canlı müzik, sinema gösterimi ve sahne yarışmaları düzenlenecek. İkinci gün ise doğa yürüyüşü, sabah sporu ve kahvaltının ardından program tamamlanacak.

        Ücretleri 0-7 yaş grubu için ücretsiz, 7 yaş üzeri için ise 1500 lira olarak belirlenen kamp için kayıtlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan Fizyospor Merkezi üzerinden şahsen yapılıyor.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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