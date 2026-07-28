Kayseri Büyükşehir Belediyesinin RES Projesi'ne verimlilik ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda kullanılan Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi, 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında "Kamu Yeşil Dönüşüm" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce KOSGEB Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen RES Projesi ödüllendirildi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çevre dostu belediyecilik anlayışı doğrultusunda yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarını stratejik bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti.



Toplu ulaşımda rüzgar enerjisinden faydalanan Türkiye'nin ilk belediyesi olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarını stratejik bir anlayışla sürdürüyoruz. Toplu ulaşımda rüzgar enerjisinden faydalanan Türkiye'nin ilk belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz. 21 MW kurulu güce sahip RES yatırımımız, hem çevremizi koruyor hem de belediyemizin enerji maliyetlerini azaltarak kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlıyor. Böylesine anlamlı bir ödülü Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın elinden almak bizler için ayrıca gurur verici olmuştur." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, Kayseri'yi temiz enerji ile yeşil dönüşüm alanında örnek şehirlerden biri yapmayı hedeflediklerini belirtti.



Açıklamada ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işletilen 21 megavat kurulu güce sahip RES projesinin toplu ulaşımın enerji ihtiyacının rüzgar enerjisinden karşılanmasına yönelik Türkiye'deki ilk belediye uygulaması olma özelliği taşıdığı kaydedildi.



