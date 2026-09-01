Kayseri'de "Panfest 2026 Tarım ve Sürdürülebilir Buluşması" başladı

Kayseri Şeker tarafından düzenlenen "Panfest 2026 Tarım ve Sürdürülebilir Buluşması" başladı.

Şeker fabrikasının bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, organizasyonun ikincisini gerçekleştirdiklerini, ulusal ve uluslararası düzeyde başta tohum, gübre, ilaç, sulama sistemleri, makine ve ekipman olmak üzere, 39 firmanın etkinliğe katıldığını söyledi.

Sektördeki gelişmeleri aktarmayı, yeni gelişmeleri çiftçilerle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Akay, çiftçinin üretimi hangi zorluklarla yaptığını da kamuoyuna sunmak için bir arada olduklarını ifade etti.

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Orta Anadolu'da çiftçiliğin zorluklarına dikkati çeken Akay, "Orta Anadolu'da çiftçiye sahip çıkmanın birinci yolu şeker pancarı üretimine sahip çıkmaktan geliyor. 58 ilde şeker pancarı üretimi var. Bu 58 ilden şeker pancarı üretimini çıkarırsanız emin olun Türkiye'de tarım diye bir şey kalmaz. Bu fabrikaların nasıl zorluklar içinde kurulduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Akay, dünyada şekerle ilgili krizler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Avrupa'da şeker pancarı ekiminde yüzde 10 azalma meydana geldi. Verimlilikte de yüzde 20 azalma bekleniyor. İki hafta önce dünyanın en büyük şeker üreticisi ülkelerinden biri olan Hindistan, bir milyon ton şeker ithalatı kararı verdi. Çünkü şeker fiyatları yüzde 44 kadar artmıştı. Kuraklık ve fırtınadan kaynaklı Brezilya gibi ülkelerde de şekerle ilgili sorunlar yaşanıyor. Dünyadaki şeker fiyatları yüzde 25 seviyesinde arttı. Biz şeker fiyatlarını asgari seviyede tutmaya çalışıyoruz. 47 liraya mal ettiğimiz şekeri, geçen sene ürettiğimiz gibi 40 liradan satabilir miyiz, bunun mücadelesini veriyoruz. Bu bütün şeker fabrikalarının yaşadığı bir sorun. Eğer bu sorun böyle devam ederse Türkiye'de de 2022 yılında yaşanan şeker krizi yeniden yaşanır. Üretemediğimiz takdirde dünyada hiçbir şekilde ucuza şeker alma imkanımız yok."

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Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'nin sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra önemli bir tarım kenti olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise üretimin ve tarımın önemine dikkati çekti.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy da konuşma yaptı.

Festival kapsamında en büyük şeker pancarı yarışması düzenlendi. Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi Eskiören köyünden çiftçi Gökhan Can'ın ürettiği 10 kilogram ağırlığındaki şeker pancarı yarışmada dikkati çekti.

Öte yandan modifiye traktörler arasında da yarışma düzenlendi.