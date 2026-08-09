Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki otoparkın kapasitesi artırıldı



KAYSERİ-Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde otopark kapasitesi 4 bin 280 araca çıkarıldı ve Survivor Parkuru hizmete açıldı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında hizmete açılan 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak bazı yeniliklere gidildi.





Millet bahçesinde yapılan son düzenlemelerle otopark alanı büyütüldü. Zabıta noktası yanında hizmete sunulan ilave otopark alanıyla birlikte toplam kapasite, 116'sı engelli bireylere, 33'ü otobüslere ayrılmış olmak üzere 4 bin 280 araca çıkarıldı.





Park içerisindeki araç trafiğini rahatlatmak ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla alana 2 yeni çıkış kapısı eklendi.



Yeşil dokusu, spor ve yürüyüş parkurlarıyla vatandaşlara hizmet veren millet bahçesinin kordon yoluna palmiye ağaçları dikilirken, çocuklar ve macera tutkunları için tasarlanan Survivor Parkuru da kullanıma sunuldu.

