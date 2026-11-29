KAYSERİ’de bir rezidansta meydana gelen kavgada M.Y. (18) tarafından tabancayla vurularak yaralanan O.G. (19), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'taki bir rezidansta meydana geldi. O.G. ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre M.Y., üzerinde bulunan tabancayı çekerek O.G.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.