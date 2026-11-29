O.G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.Y. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'taki bir rezidansta O.G. (19) ile

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