Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özbekistan'ın Andican şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı'nda “Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti” başlıklı sunum yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı, TÜRKSOY 43. Dönem Koordinatörü Ozodbek Nazarbekov'un başkanlık ettiği toplantıda Büyükkılıç, "Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" başlıklı sunum yaptı.

Büyükkılıç, 2027 yılı boyunca kentte hayata geçirilmesi planlanan kültür ve eğitim faaliyetleri, uluslararası festivaller ve işbirliği projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

REKLAM

Misafirperverliklerinden dolayı Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ve Andican şehri yetkililerine teşekkür eden Büyükkılıç, Türk dünyasının sahip olduğu zenginliğe dikkati çekti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin elde ettiği ünvana katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk devletlerinin yetkilileri ile TÜRKSOY yetkililerine teşekkür etti.

Amaçlarının zenginlikler şehri Kayseri'yi Türk dünyası ile buluşturmak olduğunu belirten Büyükkılıç, Türk dünyasının zenginliklerini de Kayseri'ye taşımak istediklerini kaydetti.

Kapanış değerlendirmelerinin ardından TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı Nihai Protokolü, üye ülke heyet başkanları tarafından imzalandı.