Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir; gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündemi yakından ilgilendiren 'fon' konusunda açıklamalarda bulunan Özdemir; "Fon sürecinde yaşananlar; siyasi çevrelere de Türkiye'ye de büyük bir ibretlik ve ders niteliğindeki sonuçları karşımıza getirmektedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Melikgazi ilçe muhtarlarının katılımıyla program düzenlendi. Programa MHP Genel Başkanı İsmail Özdemir, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il yöneticileri, partililer ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı. Toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, gündemde bulunan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Devlet adamlığı sorumluluğunun biyik bir sorumluluk olduğunu ifade eden Özdemir, süreçte yaşananların büyük bir ibretlik ve ders niteliğinde sonuçlar getirdiğini dile getirdi. Özdemir; "Yakın dönemde ve şimdiki zaman diliminde yaşadığımız siyasi ve toplumsal gelişmeler hepimizin malumu. Yerel yönetimlerde başlayan Türkiye'deki bazı yolsuzluk iddiaları son derece yaygınlık kazanmıştır. Bu yolsuzluk iddiaları kapsamında 20'yi aşkın belediye hakkında adli makamlar bazı tahkikatlar başlatmışken, aynı zamanda Türkiye yakın zamanda borsada işlem gören bazı fonlar üzerindeki spekülatif etkiler ve bunun hem bürokrasi hem siyasi ayağındaki gelişmelerle muhatap kalma durumunda olmuştur. Bütün bunlar Türk demokrasisini ne yazık ki olumsuz etkileyen faaliyetler olarak göze çarpmaktadır. Ancak bize göre bilhassa borsa üzerinde spekülatif işlemlerin ve bu işlemlere karışan bazı isimlerin tutumlarıyla beraber gündeme geldiği zaman dilimi tesadüfü bir zamanla karşımıza gelmemiştir düşüncesindeyiz. MHP 15. Olağan Kongresini yaptığı zaman dilimi içerisinde cumhurbaşkanımızın 2028 yılında yapmayı planladığımız genel seçimlerde adayımız olduğunu ilan etmemizden sonra 10 Eylül 2026 tarihinde cumhurbaşkanımız Rize'de hemşehrileriyle yapmış olduğu konuşmada 'önümüzde yaklaşan seçimleri inşallah hep beraber başarıyla atlatacağız' demiştir. Bu tarihten çok değil bir hafta sonra önümüze gelen ne yazık ki hiçbirimizin tasvip edemeyeceği gelişmelerle isterseniz adına 'fon' deyin, isterseniz borsadaki 'spekülatif işlemler' deyin bu tür olumsuz gelişmelerin yansımasıyla karşı karşıya kaldık. Tabi her şeyden önce devlet adamlığı sorumluluğu büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun gereği olarak vazife üstlenen her kim olursa olsun önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla hareket etmesini Milliyetçi Hareket Partisi olarak elzem görüyoruz. Bu kapsamda adli mercilerin sürdürmüş olduğu tahkikatla beraber yine borsa spekülasyonundan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi olumlu bir gelişme olmakla beraber hiç şüphe yok ki yaşananlar siyasi çevrelere de Türkiye'de büyük bir ibretlik ve ders niteliğindeki sonuçları vatandaşlarımızın da görüşleriyle beraber karşımıza getirmektedir. Siyasi müesseselerde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin daha evvel ilan etmiş olduğu arınma müessesesinin ne derece önemli olduğu bir kez daha bu gelişmelerle beraber karşımızda durmaktadır. Ancak bundan da öte MHP olarak Cumhur İttifakı kapsamında Türkiye'nin bekası, güçlenmesi, refah seviyesinin artması, daha ileri seviyeye ulaşarak 21. yüzyıldaki milli hedeflerine erişmesi noktasında sergilediğimiz kararlı duruş devam ederken burada verilen emeklerin ne derece kutsal ve önemli olduğu gerçeğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

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Özdemir: "MHP; 2028'deki seçimlerle beraber yasamada Erdoğan, yürütmede MHP, dünyada Türk Asrı şiarıyla faaliyetlerine devam edecektir"

MHP'nin yeni bir stratejisiyle milletin karşısına çıktığını; Yağmur Stratejisiyle yasamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mecliste MHP'nin, dünyada ise Türk Asrı şiarıyla faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı. Özdemir; "Bütün bunlar olurken Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz nasıl bir çalışma içerisindeyiz? Her şeyden evvel MHP; Türkiye'yi önceleyen, Türkiye sevdasıyla Türk Milleti'ni aklından ve yüreğinden bir an olsun çıkarmayan anlayışı ve duruşuyla beraber yoluna devam ederken, karşı karşıya kaldığımız bütün olumsuzlukları; milliyetçi, ülkücü hareketin kendi sistemli, planlı çalışmasıyla beraber önümüzdeki dönemde inşallah bu sorun ve sıkıntıları aşmayı hedefleyen yeni bir stratejiyle aziz milletimizin karşısındadır. Bu stratejimizin genel adı 'Yağmur Stratejisi'dir. Dolayısıyla MHP'nin 4 aşamalı olarak öngördüğü Yağmur Stratejisi kapsamında Türkiye'de 2028 yılında yapılacak seçimlerle beraber cumhurbaşkanımızın 3. dönem inşallah cumhurbaşkanı seçilmesiyle yürütme organında Recep Tayyip Erdoğan, yasamada yani mecliste Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı ve dünyada da Türk Yüzyılı, Türk Asrı şiarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bütün bunlar Türkiye'nin gelecek yüzyılını planlamada, bizim ortaya koymuş olduğumuz irademizin ve kararlılığımızın yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye'nin 7 temel meselelerine kalıcı ve nitelikli çözüm bulmak suretiyle Cumhur İttifakı olarak milletimizin karşısına çıkacağız"

Türkiye'deki 7 temel meseleye Cumhur İttifakı olarak kalıcı ve nitelikli çözüm bularak milletin karşısına çıkacaklarını da sözlerine ekleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir; "Tabi bunlarla beraber Türkiye'nin muhatap kaldığı 7 temel meselenin de Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere kadar mutlak suretle çözüm bulması noktasında kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu sorun alanları da bize göre eğitim ve istihdam başlığıyla başlayıp Türk Milleti'nin karşı karşıya kaldığı yoksulluk, yolsuzluk, adalet sistemimiz, orta sınıfımız, basın ve sorumluluk ve terörsüz Türkiye olarak şekillenmektedir. Önümüzdeki seçimlere yönelik var olan takvim göz önüne alındığında yaklaşık 1 yılı aşan zaman dilimi içerisinde inşallah bu sorunlara kalıcı ve nitelikli çözüm bulmak suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimizin karşısına Cumhur İttifakıyla beraber esasta var olan bu hizmet anlayışımızla çıkacaktır" diye konuştu.