Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı ÖzvatanSarıoğlan yolunda yaşanan zemin çökmelerine beton yol uygulamasıyla kalıcı çözüm getirdi. Yaklaşık 40 milyon TL yatırımla tamamlanan 6 kilometrelik yol, daha dayanıklı ve güvenli yapısıyla yeniden trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve özellikle kırsal bölgelerde güvenli ulaşımı sağlamaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kırsal kalkınma ve ulaşım altyapısına verdiği önem doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Özvatan ile Sarıoğlan ilçelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik güzergâhta önemli bir dönüşüm gerçekleştirildi.

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Bölgede bulunan kum ocakları nedeniyle özellikle gündüz saatlerinde çok sayıda ağır tonajlı hafriyat kamyonu ve tırın kullandığı yol, yoğun araç yüküne bağlı olarak zaman içerisinde zemin deformasyonları ve çökmelerle karşı karşıya kalıyordu. Daha önce sıkıştırma ve asfalt çalışmalarıyla iyileştirilmeye çalışılan güzergâhta, ağır araç trafiğinin etkisiyle benzer sorunların tekrarlanması üzerine daha kalıcı bir çözüm için beton yol uygulamasına geçildi.

Ağır Tonajlı Araç Trafiğine Dayanıklı Altyapı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatılan yol, ağır tonajlı araçların oluşturduğu yüke daha dayanıklı olacak şekilde beton yol standardında yeniden inşa edildi.

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Yoğun mesai sonucunda tamamlanan uygulamayla birlikte, özellikle hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı güzergâhta zemin dayanımının artırılması, tekrarlayan çökmelerin önüne geçilmesi ve sürücülere daha güvenli bir ulaşım imkânı sunulması hedeflendi.

40 Milyon TL’lik Yatırımla Yeniden Hizmette

Yaklaşık 40 milyon TL maliyetle tamamlanan 6 kilometrelik ÖzvatanSarıoğlan yolu, gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, beton yol uygulamasıyla yalnızca mevcut zemin sorunlarına çözüm üretmekle kalmayıp, ağır araç trafiğinin yoğun olduğu kırsal güzergâhlarda uzun ömürlü ve sürdürülebilir ulaşım altyapısı oluşturmayı da amaçlıyor.

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Yatırımın, bölgedeki ulaşım güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra sık tekrarlanan bakım ve onarım ihtiyacını azaltarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da katkı sunması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım imkânlarını geliştirmeye, bölgenin ihtiyaçlarına uygun altyapı çözümleri üretmeye ve ilçeler arasındaki ulaşım standardını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.