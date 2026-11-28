Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği kurumlar arası iş birliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri 1 tek hörgüçlü deve ve 1 İngiliz atı oldu. Yeni üyelerle hayvanat bahçesinin tür çeşitliliğinin artırılması ve ziyaretçilere farklı hayvan türlerini yakından tanıma imkânı sunulması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın insanı ve tüm canlıları merkeze alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, yeni üyeleriyle tür çeşitliliğini zenginleştirmeye devam ediyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen kurumlar arası iş birliği kapsamında hibe edilen 1 tek hörgüçlü deve ve 1 İngiliz atı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ailesine katıldı. Hayvanların nakil işlemleri, refah ve güvenlikleri ön planda tutularak gerçekleştirilirken, yeni yaşam alanlarına uyum süreçleri de veteriner hekimler tarafından yakından takip ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesinde barınan canlıların sağlıklı ve konforlu şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Hayvanların sağlık kontrolleri, bakım ve beslenme süreçleri veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesindeki tür çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra hayvanların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri yaşam alanları oluşturmayı da sürdürüyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren ve 136 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, her yaştan ziyaretçiye farklı canlı türlerini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, biyolojik çeşitliliğin tanıtılması, hayvan refahının gözetilmesi ve ziyaretçilere daha zengin bir doğal yaşam deneyimi sunulması amacıyla hayvanat bahçesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini 10.0018.00 saatleri arasında ağırlıyor.