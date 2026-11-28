İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç.Ç, yanındaki tabancayla F.Ö'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendini başından vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.Ç.Ç. ile F.Ö. arasında tartışma çıktı.

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