Kayseri'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı, aynı silahla intihar etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı, aynı silahla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.Ç.Ç. ile F.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç.Ç, yanındaki tabancayla F.Ö'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendini başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, B.Ç.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan F.Ö. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.Ç.Ç'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
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