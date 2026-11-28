Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşım konforunu artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım ağını daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Projeyi yakından takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şantiye sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile yüklenici ve müşavir firma yetkilileri eşlik etti.

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Proje alanında teknik ekip ve firma temsilcilerinden devam eden imalatlar, çalışmaların ilerleyişi ve projenin son durumu hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, sahada görev yapan personelle de bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kartal Katlı Kavşağı’nda Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda, "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında yürütülen Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve teknik imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin önemli ulaşım arterlerinden Kartal Kavşağı’nda trafik yoğunluğunun azaltılması, araç ve yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, kavşak kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

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Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımları yakından takip ederek çalışmaların planlanan süreç içerisinde tamamlanması için ilgili ekiplerle değerlendirmelerini sürdürüyor.