TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, pist ve mekanik tesislerin bakımlarını tamamlayarak 2026-2027 kış sezonu hazırlıklarını tamamladı. Geçen sezon 3,3 milyon ziyaretçiyle kendi rekorunu kıran merkezde, bu yıl 3,5 milyon kişi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, yaklaşan sezon öncesi Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan hazırlıklar ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Otopark ve tesis altyapısında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Akşehirlioğlu, “Acente ve otellerden aldığımız rezervasyon verileri gayet olumlu. Otopark ve yeni tesislerimizle birlikte misafir sayımızın 3,5 milyona yaklaşmasını hedefliyoruz. Yakın zamanda sezonun başlayacağını umut ediyoruz” dedi.

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DAĞ KIZAĞI VE YENİ TESİSLER HİZMETE GİRİYOR

Yaz dönemini de yoğun faaliyetlerle geçirdiklerini ifade eden Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından açılan atletizm pistinin kazandırıldığını dile getirdi. Kış sezonuna yönelik yeni yatırımlara değinen Akşehirlioğlu, “Erciyes’te bu yıl Develi Kapı'ya belediyemizin yürüyen bant tesisini kazandırdık. Hacılar’da devam eden bir tesisimiz var. Son günlerde gündem olan dağ kızağıyla ilgili çalışmalar da tamamlandı, artık son aşamada diyebiliriz. Yakın zamanda hizmete gireceğini ve yaz-kış faaliyet göstereceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

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‘2027 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ İLGİYİ ARTIRACAK’

Tanıtım çalışmaları kapsamında Ankara’da düzenlenen Travel Expo Fuarı’na katıldıklarını ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Akşehirlioğlu, “2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız nedeniyle Erciyes’te yapacağımız faaliyetler epey fazla olacak. Türk Devletleri’nden de buraya ilginin artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FARKLI ÜLKELERDEN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAYACAĞIZ’

Yurt dışından Erciyes’e ciddi bir talep olduğunu dile getiren Zafer Akşehirlioğlu, şöyle konuştu:

“İngiltere pazarında Erciyes’in satışları hala devam ediyor. Geçen yıllarda charter seferleriyle gelen Çekya ve Polonya’dan misafirlerimizi yine ağırlayacağız. Bunun yanı sıra Brezilya, Meksika, Endonezya, Malezya ve Singapur gibi ülkelerden misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Arkadaş ve aile gruplarıyla yurt içi ve yurt dışından gelecek tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık; kayakseverler de kayak ve snowboardlarının bakımlarını bir an evvel yapıp bizimle buluşmak üzere hazırlıklarını tamamlasınlar.”

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‘SEZON ARALIK AYINDA ERKEN AÇILACAK’

Akşehirlioğlu, “Geçen yıl; sezon uzunluğu, misafir sayısı ve kayak yapılan pist sayısı anlamında rekorlarla geçen bir sezon olmuştu. Erciyes yine bu yıl için güzel mesajlar verdi. Uzun yıllar görmediğimiz bir şekilde ağustos ayında zirvesine kar yağdı. 24 Kasım’da da lapa lapa güzel bir kar yağdı. Havaların soğuk gideceği öngörülüyor. Karlama sistemimizin başlatılması ve önümüzdeki hafta yine kar yağışının görülmesiyle birlikte sezon aralık ayı içerisinde erken açılacak. Hepimizi mutlu edecek bir sezon olacağını tahmin ediyoruz” dedi.