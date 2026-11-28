Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği kurumlar arası işbirliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin yeni üyeleri bir tek hörgüçlü deve ve bir İngiliz atı oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesinden hibe edilen tek hörgüçlü deve ve İngiliz atı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ailesine katıldı.

Hayvanların nakil işlemleri, refah ve güvenlikleri ön planda tutularak gerçekleştirilirken, yeni yaşam alanlarına uyum süreçleri de veteriner hekimler tarafından yakından takip ediliyor.

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Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesinde barınan canlıların sağlıklı ve konforlu koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Hayvanların sağlık kontrolleri, bakım ve beslenme süreçleri veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesindeki tür çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra hayvanların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri yaşam alanları oluşturmayı da sürdürüyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren ve 136 farklı türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi, her yaştan ziyaretçiye farklı canlı türlerini yakından tanıma fırsatı sunuyor.