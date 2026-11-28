Kayserili sporcu Çağdaş Kaya, dünya ikincisi oldu
Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya; Dünya Para Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.
Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya; Dünya Para Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya; Dünya Para Halter Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakan Çağdaş Kaya, gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğini elde etti. Uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağı başarıyla temsil eden milli sporcu, kazandığı madalyayla Kayseri’ye büyük gurur yaşattı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Çağdaş Kaya’yı ve başarısında emeği bulunan antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.