Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya; Dünya Para Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya; Dünya Para Halter Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakan Çağdaş Kaya, gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğini elde etti. Uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağı başarıyla temsil eden milli sporcu, kazandığı madalyayla Kayseri’ye büyük gurur yaşattı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Çağdaş Kaya’yı ve başarısında emeği bulunan antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.